Ермак утверждает, что в контактной группе по Донбассу договорились о полноценном перемирии

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию в Донбассу договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. С таким утверждением выступил в среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года",- написал он в Facebook.

По словам Ермака, это "шаг к деэскалации на востоке". "Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.

Однако в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) ранее заявили, что украинская делегация не поддержала их новое предложение по усилению режима перемирия. Как сообщил полпред ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, в условиях, когда Киев упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия, республики предложили практические шаги по усилению режима прекращения огня.

Как отметил со своей стороны полпред России в rонтактной группе Борис Грызлов, в ходе переговоров представители Киева продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса. В частности, "Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.