Блинкен и Боррель вновь пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины

Как говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Блинкен и Боррель затронули тему напряженности вокруг Украины в состоявшемся между ними ранее в тот же день телефонном разговоре. "Они подчеркнули необходимость скоординированных действий ради поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подтвердили, что любая дальнейшая российская военная агрессия против Украины имела бы огромные последствия для Российской Федерации", - заявил Прайс.

По его свидетельству, Блинкен и Боррель также сигнализировали о намерении "укреплять партнерство США и ЕС, работать вместе, чтобы отвечать на общие вызовы".

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность по поводу "нарастающего политического давления на Литву" со стороны Китая и ее "экономического принуждения", отметили, что это "воздействует как на американские, так и на европейские компании", уточнил Прайс. "Они (Блинкен и Боррель - прим. ТАСС) подчеркнули сохранение солидарности с Литвой ввиду курса на принуждение со стороны КНР и обязались работать вместе над укреплением экономической устойчивости", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В ноябре правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР. Пекин также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву из базы данных своей таможенной системы.