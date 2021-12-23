Глава МИД и канцлер ФРГ достигли консенсуса относительно запуска "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц пришли к согласию по вопросу ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявила в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit .

"Еще как есть. Хотя не секрет, что мы подходим к этому вопросу с разных сторон, и федеральный канцлер [Олаф Шольц], и я ясно дали понять, что в текущем процессе утверждения применяется энергетическое законодательство ЕС", - отметила Бербок, отвечая на вопрос о наличии общей позиции у властей ФРГ относительно запуска "Северного потока - 2". При этом она добавила, что сертификация была недавно остановлена именно потому, что не были улажены некоторые юридические вопросы.

"В наших политических и экономических интересах, чтобы энергия не использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы", - подчеркнула глава МИД Германии, уточнив, что по этой причине Евросоюз пересмотрел свою Газовую директиву. "Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки [проекта]", - заключила она.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.