В США заявили, что "агрессия" Москвы против Киева приведет к наращиванию сил НАТО

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Возможная "агрессия" Москвы в отношении Киева привела бы к наращиванию сил и средств НАТО у границ России. Об этом заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге, который был посвящен нынешней напряженности вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США.
По словам американского чиновника, если РФ "пойдет на то, что может быть уже в стадии реализации", США и союзники готовы принять в отношении Москвы серьезные меры, "которые нанесут ущерб российской экономике", а также усилить "потенциал НАТО у [границ] России".
"Мы передали все это непосредственно России, в том числе президент [США Джо] Байден [передал это] президенту [России Владимиру] Путину. Но мы также ясно дали понять, что у России есть и другой путь. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января", - отметил чиновник.
США считают, что РФ не приняла пока решений о дальнейших действиях в отношении Украины. Его спросили, определилась ли Москва в плане дальнейших действий в отношении Украины. "Россия сама примет решение относительно всего этого, <...> мы не считаем, что на данный момент это решение принято, но это вопрос больше к России, чем к нам", - ответил чиновник.
Переговоры по безопасности
США готовы к переговорам с РФ по безопасности по ряду каналов, но считают ряд ее предложений неприемлемыми.
"США готовы к дипломатическому взаимодействию уже в начале января по множеству каналов: в двустороннем формате - через диалог по стратегической стабильности, который есть у нас с Россией, а также в многостороннем формате - через Совет Россия - НАТО и ОБСЕ", - сказал он.
"Есть некоторые вопросы, поднятые Россией, которые мы, по нашему мнению, можем обсуждать, и есть другие, на которые, как им (российским властям - прим. ТАСС) хорошо известно, мы никогда не согласимся", - добавил он.
Точные дата и место переговоров РФ и США по безопасности пока не определены. "Мы заявляли публично и в контактах с властями России, что готовы встретиться в начале января, мы еще не определили точную дату и место проведения этих переговоров", - сказал он.
США считают, что прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с РФ возможен лишь при деэскалации вокруг Украины.
Прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с РФ возможен лишь при деэскалации вокруг Украины. "Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации", - сказал он.