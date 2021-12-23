В США заявили, что "агрессия" Москвы против Киева приведет к наращиванию сил НАТО

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Возможная "агрессия" Москвы в отношении Киева привела бы к наращиванию сил и средств НАТО у границ России. Об этом заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге, который был посвящен нынешней напряженности вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США.

По словам американского чиновника, если РФ "пойдет на то, что может быть уже в стадии реализации", США и союзники готовы принять в отношении Москвы серьезные меры, "которые нанесут ущерб российской экономике", а также усилить "потенциал НАТО у [границ] России".

"Мы передали все это непосредственно России, в том числе президент [США Джо] Байден [передал это] президенту [России Владимиру] Путину. Но мы также ясно дали понять, что у России есть и другой путь. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января", - отметил чиновник.

США считают, что РФ не приняла пока решений о дальнейших действиях в отношении Украины. Его спросили, определилась ли Москва в плане дальнейших действий в отношении Украины. "Россия сама примет решение относительно всего этого, <...> мы не считаем, что на данный момент это решение принято, но это вопрос больше к России, чем к нам", - ответил чиновник.

Переговоры по безопасности

США готовы к переговорам с РФ по безопасности по ряду каналов, но считают ряд ее предложений неприемлемыми.