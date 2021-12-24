Додон призвал Майю Санду принять участие в неформальном саммите СНГ

"Во вторник, 28 декабря, [президент РФ] Владимир Путин приглашает всех глав государств СНГ на неформальной саммит, туда не могут поехать премьеры. Это отличная возможность неформально пообщаться с главами государств. Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехал. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", - сказал Додон в четверг вечером в эфире телеканала NTV. По его словам, в Санкт-Петербурге у Санду "будет реальный шанс договориться с РФ о более низкой цене на газ", по другим актуальным проблемам двусторонних отношений.

Додон на посту президента выступал за активное развитие отношений с Россией и СНГ. Его преемница Санду, как и сформировавшая правительство пропрезидентская Партия действия и солидарности, провозгласила политику сближения с ЕС. На прошедшем 15 октября в формате видеоконференции заседании глав государств СНГ Молдавию представляла премьер-министр Наталья Гаврилица, которая высказалась за более полное использование большого потенциала торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, неформальный саммит лидеров стран СНГ, запланированный на 28 декабря в Санкт-Петербурге, готовится в очном формате.