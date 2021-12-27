Токио не комментирует слова экс-премьера Абэ о согласии на меньшую часть юга Курил

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии не намерено давать оценку словам бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который в одном из интервью заявил, что во время пребывания на посту главы правительства был готов заключить мирный договор с Россией на основе передачи меньшей части островов южной части Курил, на которые претендует Токио.

"Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. "Правительство Японии придерживается курса на то, чтобы решить вопрос о принадлежности четырех северных островов (так в Токио именуют южную часть Курил - прим. ТАСС) и заключить на такой основе мирный договор с Россией, не откладывая это до будущих поколений", - отметил он.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.