СМИ: талибы призвали компании пользоваться их охранными услугами

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в правительстве, созданном захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), предложило иностранным и национальным компаниям свои услуги по обеспечению их охраны. Об этом сообщило во вторник афганское агентство Khaama Press.
По данным агентства, МВД талибов возродило охранную организацию бывшего афганского правительства "Национальные силы общественной безопасности", которая не функционировала после захвата радикалами власти. В связи с этим талибы обратились к национальным и иностранным компаниям с предложением заключать контракты на охранные услуги.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
С приходом к власти талибы стали постепенно вводить различные ограничения, в частности объявили о введении запрета на покупку и продажу оружия и боеприпасов без лицензии. По мнению афганских предпринимателей, это негативно сказалось на их безопасности. С сентября по октябрь 2021 года Торгово-промышленная палата Афганистана зафиксировала более 40 случаев похищения бизнесменов.