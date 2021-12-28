СМИ: талибы призвали компании пользоваться их охранными услугами

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в правительстве, созданном захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), предложило иностранным и национальным компаниям свои услуги по обеспечению их охраны. Об этом сообщило во вторник афганское агентство Khaama Press .

По данным агентства, МВД талибов возродило охранную организацию бывшего афганского правительства "Национальные силы общественной безопасности", которая не функционировала после захвата радикалами власти. В связи с этим талибы обратились к национальным и иностранным компаниям с предложением заключать контракты на охранные услуги.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

С приходом к власти талибы стали постепенно вводить различные ограничения, в частности объявили о введении запрета на покупку и продажу оружия и боеприпасов без лицензии. По мнению афганских предпринимателей, это негативно сказалось на их безопасности. С сентября по октябрь 2021 года Торгово-промышленная палата Афганистана зафиксировала более 40 случаев похищения бизнесменов.