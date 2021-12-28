Китай поддерживает слова Лаврова о неприемлемости попыток Запада доминировать в мире

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Китайские власти готовы совместно с Россией содействовать всеобщему развитию и поддерживают высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неприемлемости стремления Запада занимать доминирующую позицию на мировой арене. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы поддерживаем слова господина Лаврова, - сообщил он на брифинге, комментируя высказывание российского дипломата о Западе. - Китай намерен совместно с Россией содействовать активизации сотрудничества между всеми странами, создавать новые стимулы для всеобщего мирного развития".

Как уточнил Чжао Лицзянь, Пекин будет укреплять контакты с Москвой для обеспечения мирового порядка, "предпринимать объединенные усилия на площадке ООН в соответствии с нормами международного права". "Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства в новую эпоху прочны как скала. В то же время сотрудничество наших стран не нацелено на то, чтобы кого-то победить", - добавил он.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Китай и Россия "взаимодействуют ради обоюдного развития, учитывая интересы друг друга". "КНР всегда проводит независимую политику, способствует поддержанию мира на всей планете, вносит активный вклад в глобальное развитие, обеспечивает сохранение международного порядка", - подытожил Чжао Лицзянь.

Как заявил в понедельник Сергей Лавров в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", западные страны "не хотят иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене". Глава МИД отметил, что данной установкой объясняется их "истерика по отношению к возвышению Китая", принявшего правила игры и "переигравшего Запад на его же поле".