Иранский переговорщик удовлетворен ходом диалога в Вене с "пятеркой" посредников

ТЕГЕРАН, 30 декабря . /ТАСС/. Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе двигаются вперед в правильном русле. Об этом заявил в среду глава иранской делегации Али Багери Кани.

К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

"Разногласия между участниками консультаций сузились по сравнению с предыдущим седьмым раундом, что привело к более плавному процессу дискуссии", - приводит агентство IRNA его слова. Как отметил Багери Кани, переговоры сосредоточены на снятии незаконных антииранских санкций. "Все стороны придают этому вопросу первостепенное значение, обсуждаются также банковские и финансовые рестрикции", - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде заявил, что иранская делегация направилась в Вену "для достижения хорошего и рационального соглашения". Он выразил надежду, что другие стороны воспользуются этой возможностью. По словам Хатибзаде, "ключом к успеху венских переговоров является отмена несправедливых санкций".

Как сообщает IRNA, Тегеран требует в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о механизме проверки отмены санкций и гарантий того, что США больше не нарушат достигнутое соглашение.

Во вторник источник в иранской делегации подверг критике стремление западных переговорщиков "установить искусственные сроки для переговоров". Он расценил поведение европейской "тройки" как попытку оказать давление на иранских переговорщиков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Великобритании, Франции и Германии передало, что у сторон есть "несколько недель, но никак не месяцев", чтобы сохранить сделку по СВДП. Дипломаты заявили о техническом прогрессе, но при этом указали на важность дальнейшей работы в сжатые сроки.

Консультации в Вене

В понедельник в Вене начался восьмой раунд заседаний Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Отдельно проводятся консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана, учитывая вероятное возвращение США в многостороннее соглашение. По итогам предыдущего раунда, завершившегося 17 декабря, стороны условились о том, как выстраивать дальнейшую работу по реализации СВПД в его изначально согласованных рамках.

Договоренности с Ираном были достигнуты в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

По причине новогодних праздников участники переговоров прервут консультации в австрийской столице в четверг 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.