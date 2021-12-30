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В ФРГ не исключили остановки "Северного потока - 2" в случае конфликта РФ и Украины

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек подчеркнул, что правительство не намерено вмешиваться в процесс одобрения проекта
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек AP Photo/Markus Schreiber
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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек не исключил введения санкций против "Северного потока - 2" в случае военного конфликта между Россией и Украиной, одновременно подчеркнув, что правительство не намерено вмешиваться в процесс одобрения проекта. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, выдержки из которого в четверг приводит агентство DPA.

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"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законодательством. Политики должны концентрироваться на политической сфере", - сказал Хабек. Однако, утверждал он, "в свете ситуации на востоке Украины и наращивания там российской армии [возможно] нужно будет принимать политическое решение, какие вводить санкции при определенных обстоятельствах, если дело снова дойдет до горячего конфликта".

Вице-канцлер приветствовал запланированные на 10 января двусторонние переговоры Москвы и Вашингтона по Украине. "Если США и Россия говорят друг с другом, то это только хорошо", - заявил он. Одновременно Хабек призвал Европу "использовать свои собственные форматы, свои шансы" для диалога с РФ. В их числе он назвал нормандский формат и Совет Россия - НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

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