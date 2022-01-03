Зеленский обсудил с Байденом проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина - НАТО

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина - НАТО.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина - НАТО", - приводит слова Зеленского пресс-служба его офиса.

Ключевой темой переговоров двух лидеров, по информации офиса украинского президента, стала "ситуация на востоке и границах Украины". "Владимир Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе.

Стороны также обсудили шаги, которые предпринимает Украина в рамках минского и "нормандского форматов", и отметили важность дальнейших дипломатических усилий. "Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", - отметил Зеленский.

Президент Украины также проинформировал американского лидера о продвижении экономических реформ на Украине, в частности по деолигархизации. Зеленский выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против Украины. По информации офиса, во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

30 декабря состоялся разговор Байдена и президента России Владимира Путина. Он продолжался 50 минут. После разговора Путина и Байдена пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, заявил, что в офисе Зеленского ожидают, что после телефонной беседы с российским лидером Байден свяжется с украинским коллегой. Предыдущий разговор президентов Украины и Соединенных Штатов состоялся 9 декабря - спустя два дня после телемоста между лидерами РФ и США.