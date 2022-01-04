Politico: республиканцы уверены, что Сенат утвердит санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Республиканцы Сената Конгресса США уверены, что в январе подавляющее большинство членов этой палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники.

"Мы выиграем это голосование подавляющим большинством", - отметил собеседник издания. Для утверждения законопроекта потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам потребуется заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. По оценкам Politico, ряд демократов выступает за данный законопроект. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту страны.

Суть инициативы

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

В декабре американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении трубопровода, голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января. Однако из-за пандемии и похожего законопроекта от председателя комитета по иностранным делам Сената Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси) рассмотрение может быть отложено.

Два законопроекта

Демократ внес инициативу, которая обязывает администрацию США ввести санкции против "Северного потока - 2" только в случае вторжения России на Украину. Сенатский регламент позволяет правящей Демократической партии представлять альтернативные законопроекты, которые, хоть и были представлены позже, рассматриваются раньше. Почти все сенаторы ранее поддерживали введение в отношении трубопровода санкций, подобных тем, что прописаны в законопроекте Круза. Однако американский лидер Джо Байден отказался от них, поэтому поддержка инициативы республиканца пойдет вразрез с позицией президента-демократа. Таким образом, отмечает Politico, утверждение инициативы Менендеса спасет демократов. Точная дата рассмотрения обоих законопроектов пока неизвестна.

По сведениям газеты The Hill, официальные лица Германии, а также представители вашингтонской администрации ранее призывали Конгресс не вводить санкции в отношении "Северного потока - 2", указывая на то, что это может навредить трансатлантическим отношениям.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.