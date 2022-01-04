В Госдепе заявили, что США сохраняют ядерное оружие для обеспечения стабильности в мире

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире. Соответствующее высказывание представителя Госдепартамента США опубликовала в понедельник газета "Политико". Дипломат комментировал совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров", - сказал дипломат, добавив, что совместное заявление соответствует политике вашингтонской администрации.

Как отмечает Politico, американские власти в этом месяце могут опубликовать обновленную ядерную доктрину страны. Издание ранее сообщало, что Белый дом рассматривал условия, при которых Соединенные Штаты могут взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми, а также изучал возможность объявить о том, что единственным назначением ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или кибератаку.

В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать совместное заявление пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН.

Заявление ядерных держав

В понедельник лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за ними статус ядерных держав. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из договора вышла КНДР.