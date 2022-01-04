Эксперт : заявление "пятерки" отражает то, насколько серьезна сейчас ядерная угроза

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Совместное заявление пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений свидетельствует о том, насколько на самом деле серьезна сейчас ядерная угроза. Такое мнение высказал в понедельник директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, комментируя по просьбе ТАСС публикацию этого документа.

"Тот факт, что пять ядерных держав почувствовали необходимость обнародовать это заявление именно сейчас, одновременно вселяет надежду, но в то же время вызывает глубокое, глубокое беспокойство", - отметил он.

"Мир в настоящий момент находится в крайне рискованной ситуации. Отношения между США и Россией, США и Китаем, а также США, НАТО и Россией находятся на худшем за многие десятилетия уровне. Много говорят о новой холодной войне. И что еще хуже, в последнее время становится все больше разговоров о возможности "горячей" войны между ведущими державами - больше, чем это было по меньшей мере со времен Карибского кризиса почти 60 лет назад. И это не просто пустая болтовня. Значительная часть этих слов произносится военными и политическими лидерами высокого ранга", - подчеркнул профессор Кузник. "Потенциальная конфронтация между США, НАТО и Россией из-за Украины, а также США и Китая из-за Тайваня вызывает чрезвычайное беспокойство", - считает он.

Кузник напомнил о том, что в 2020 и 2021 годах ученые-атомщики приняли решение оставить стрелки "Часов Судного дня", которые показывают, в большей или меньшей опасности мир оказался перед лицом техногенных катастроф, в 100 секундах до "ядерной полуночи". Это ближе, чем когда-либо с момента появления этих символических часов в 1947 году. "Это не преувеличение. Я боюсь, что мы на самом деле еще ближе [к "полуночи"]", - полагает он.

"И когда я слышу, как члены комитета по делам вооруженных сил Сената [Конгресса США], такие как Роджер Уикер из штата Миссисипи, призывают к "массированному удару" по России и отказываются "исключить применение ядерного оружия первыми", если Россия вторгнется на Украину, я воспринимаю такие маразматические заявления серьезно, точно так же, как я серьезно воспринимаю и заявления адмирала Чарльза Ричарда (главы Стратегического командования Вооруженных сил США - прим. ТАСС), который в прошлом году сказал, что "существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро разрастись до конфликта с применением ядерного оружия", - добавил Кузник.

Отправная точка

Профессор подчеркнул, что рад тому, что "пять ядерных держав обнародовали это заявление". "Я думаю, что оно отражает серьезность кризиса, с которым в настоящий момент столкнулся мир", - считает ученый.

"Но это только отправная точка. Нам нужен реальный прогресс в деле решения наиболее насущных конфликтов", - убежден он. "Решение проблемы растущей угрозы войны между странами, обладающими ядерным оружием, это необходимый первый шаг в этом направлении", - отметил профессор. Кузник выразил надежду на то, что лидеры ядерной "пятерки" могли бы в скором времени собраться "на глобальном саммите и начали бы реализовывать некоторые из этих позитивных заявлений в качестве конкретных действий".

По его словам, среди шагов, которые можно было бы предпринять уже сейчас для снижения угрозы ядерной войны, могло бы быть выведение ядерного "оружия США и России из состояния повышенной боевой готовности". Среди других шагов, по его мнению, могло бы быть принятие всеми ядерными державами "политики отказа от применения ядерного оружия первыми", ликвидация межконтинентальных баллистических ракет, а также сокращение ядерных арсеналов до такого уровня, чтобы исключить риск так называемой ядерной зимы.

Совместное заявление

В понедельник лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".