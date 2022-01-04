Президент Литвы предложил обсудить отмену чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Ситуация с нелегальной миграцией разрешена, поэтому стоит обсудить отмену чрезвычайного положения, введенного на границе с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. Об этом во вторник в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"В условиях нынешней ситуации было бы разумно рассмотреть вопрос отмены чрезвычайного положения. Оно является сильным инструментом, применяемым в критических обстоятельствах", - сказал лидер Литвы.

По мнению Науседы, Вильнюс справился с вызовами миграционного кризиса. "Проблема с мигрантами разрешена. Если она вновь осложнится, мы сможем вернуться к чрезвычайному положению", - отметил президент.

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается, если не будет продлен, 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.