Госдеп: США на переговорах с Россией в Женеве рассчитывают выявить точки соприкосновения

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Власти США на переговорах с РФ в Женеве 10 января рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил журналистам на регулярном брифинге во вторник.

"В Женеве мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения [по гарантиям безопасности] и основные опасения [Москвы], лежащие в их основе. Мы ответим и выразим свои собственные опасения, у нас их много. Нашей целью будет к концу дня выявить несколько вопросов, по которым может быть достаточно точек соприкосновения для продолжения обсуждений", - сказал он. Прайс также подтвердил, что американскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Помимо этого, представитель Госдепа выразил уверенность в том, что между США и их союзниками существует консенсус по поводу возможности введения санкций против РФ в случае ее "вторжения" на Украину.

На переговорах по иранской сделке в Вене на прошлой неделе был достигнут "скромный прогресс", США рассчитывают развить его на этой неделе - Госдеп.

США ставят целью дипломатический путь деэскалации вокруг Украины, намерены на переговорах с РФ понять, насколько Москва разделяет этот подход - Госдеп.

США не намерены в ходе диалога с РФ по стратегической стабильности обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО - Госдеп.