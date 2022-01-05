Протестующие в Алма-Ате не покидают улицы

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Демонстранты в Алма-Ате не уходят с улиц города, полиция проводит задержания. Об этом во вторник ТАСС сообщили очевидцы.

"Протестующих оттеснили с площади [Республики], группы людей идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат. В некоторых местах были стычки с представителями правопорядка, протестующие сожгли как минимум одну их машину. Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел", - сказали они в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее сообщалось, что митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полицейские применили светошумовые гранаты и сумели их вытеснить с площади.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр в Мангистауской области.