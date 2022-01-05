Президент Казахстана заявил о необходимости провести перезагрузку газовой отрасли

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости качественной перезагрузки газовой отрасли страны. Об этом в среду сообщила его пресс-служба по итогам заседания правительства.

"Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка", - цитирует главу государства пресс-служба.

Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней.

Президент Казахстана поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Президент Казахстана поручил Генпрокуратуре провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа.

Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель