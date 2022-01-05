Политолог считает отставку правительства Казахстана плановой и ожидаемой

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Отставка кабинета министров Казахстана, несмотря на происходящие в стране акции протеста, стала плановой и ожидаемой. Такое мнение выразил в среду казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

"Произошедшие кадровые решения (отставка правительства [Аскара] Мамина, назначение Алихана Смаилова исполняющим обязанности премьера, а Ерлана Карина - госсекретарем), как это ни парадоксально звучит на фоне последних событий, плановые и ожидаемые", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, уходящие с должности Мамин и прежний государственный секретарь Крымбек Кушербаев проделали большую работу, и "было бы несправедливо их уход связывать только с событиями в Мангистау и Алматы".

При этом эксперт отметил, что пока рано говорить о том, станет ли Смаилов хорошим премьером. Его кандидатуру перед назначением главой правительства еще должен будет одобрить Мажилис - нижняя палата парламента. "А вот приход Ерлана Карина можно только приветствовать. Он достаточно открытый и мудрый политик и исследователь, который уже сделал немало для страны", - пояснил Ашимбаев.