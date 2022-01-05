Обстановка на площади Республики в центре Алма-Аты спокойная

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Обстановка на площади Республики в центре Алма-Аты, где минувшей ночью прошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время спокойная, периметр оцеплен бойцами Национальной гвардии. Об этом сообщил в прямом эфире республиканский телеканал " Хабар 24 ".

По словам его корреспондента, на площади Республики, где расположена и администрация города, в настоящее время находятся 11 единиц бронетехники и военнослужащие. Полиция не пропускает проезжающие автомобили на территорию площади, что создает определенные неудобства с точки зрения организации дорожного движения. При этом сама обстановка в данном районе спокойная.

Кроме того, как рассказал журналист, с утра были заметны следы прошедших ночью столкновений - разбитые машины, большое количество битой тротуарной плитки. Корреспондент предположил, что ее могли использовать протестующие. В других частях города также наблюдаются перекрытия дорожного движения.

Как сообщили ТАСС местные жители, общественный транспорт в Алма-Ате, включая метрополитен, не работает, въезд в сам город закрыт. В центре мегаполиса не функционируют магазины и автозаправочные станции.

Как убедился корреспондент ТАСС, спокойная обстановка сохраняется и в столице страны - ходит общественный транспорт, дороги не перекрыты. При этом по-прежнему наблюдаются перебои в работе сотовой связи и сложности с доступом в интернет, в частности к ряду социальных сетей.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате, а 5 января отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.