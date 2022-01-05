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Все финансовые организации Казахстана работают в штатном режиме

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Все казахстанские финансовые организации работают в штатном режиме, наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

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"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана сообщают о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме. Обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов банков второго уровня - начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг. Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями в сети интернет.

"Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности", - отметили в пресс-службе. Там также призвали граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации.

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