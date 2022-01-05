Месторождение Тенгиз на западе Казахстана продолжает работать штатно

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Производственная деятельность на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана продолжается в штатном режиме несмотря на то, что часть работников субподрядных организаций выступила в поддержку протестующих в Мангистауской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Тенгизшевройл" (ТШО).

Во вторник в социальных сетях появились сведения, что работники месторождения вышли на забастовку в поддержку протестующих в Мангистауской области, которые требуют снизить цены на сжиженный нефтяной газ.

"Обстановка пока такая же, как и вчера. Обновлений нет. Некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - рассказали в компании.