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Протесты в Казахстане

Аэропорт Алма-Аты оцепили силовики

Аэропорт пока работает и на вылет, и на прилет

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Очевидцы не наблюдают потасовок возле аэропорта Алма-Аты, он оцеплен силовиками и продолжает работу.

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"Территория аэропорта оцеплена силовиками, но пока работает и на вылет, и на прилет. Силовиков очень много, потасовок у аэропорта не наблюдали", - сообщили собеседники агентства.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

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