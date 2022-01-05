Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и готов к жестким действиям.

"Как глава государства, и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал он в среду в телеобращении.

Токаев выразил уверенность, что народ его поддержит.

Последовательные реформы

Он заявил, что остается привержен курсу на последовательные реформы и вскоре выступит с предложениями по политической трансформации страны.

"В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - сказал он.

Президент Казахстана заявил, что останется в столице несмотря ни на что, поскольку его конституционная обязанность - быть вместе с народом. "Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными", - сказал он, обращаясь к нации.

Он убежден, что за протестами в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики".

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - сказал он.