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Британский военачальник представил кабмину варианты действий при вторжении РФ на Украину

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин представил правительству страны возможные варианты "военных действий" на случай гипотетического вторжения России на Украину. Об этом он сообщил в опубликованном в субботу интервью газете "Таймс", которое стало для него первым на новом посту.

Радакин отметил, что "глубоко обеспокоен" ситуацией на российско-украинской границе.

Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия в условиях наличия данного вида вооружений у России, заявил Радакин.

"У нас нет их (гиперзвуковых ракет - прим. ТАСС), мы должны обладать ими", - сказал он, мотивировав подобные планы растущей военной мощью РФ.

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