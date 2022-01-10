Переворот, готовившийся годами. Главное из выступления Токаева на саммите ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник назвал беспорядки, вспыхнувшие в стране в начале января, попыткой государственного переворота, которая координировалась из единого центра и готовилась, возможно, годы.
По его словам, в атаках на учреждения власти участвовали террористы, в том числе иностранные боевики, что и заставило обратиться за помощью к ОДКБ.
ТАСС собрал основные заявления президента Казахстана о том, как страна боролась с самым тяжелым кризисом за 30 лет.
О кризисе
- "За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости".
- Сейчас властям удалось восстановить конституционный порядок.
О подготовке беспорядков
- "Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три - покажет следствие".
- Беспорядки были попыткой госпереворота, они начались "как по единой команде". Бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой, действовали с собой жестокостью, отрубив головы двум военнослужащим. Погибли 16 силовиков, а число погибших гражданских еще предстоит установить.
- В беспорядках принимали участие террористы, в том числе иностранцы. Доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана будут представлены позднее.
О новом правительстве
- "Завтра я внесу в парламент предложения по новому составу правительства, поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере".
- Власти Казахстана услышали и выполнили социально-экономические и общественно-политические требования участников акций протеста, предшествовавших беспорядкам.
Об оперативности помощи
- Члены ОДКБ оперативно отреагировали на запрос республики об оказании помощи. Президент РФ Владимир Путин быстро решил вопрос об отправке миротворческого контингента, а премьер-министра Армении Никол Пашинян оперативно согласовал необходимые документы.
- С помощью сил ОДКБ удалось отбить у террористов Алма-Ату, где беспорядки были наиболее масштабными.
- Организация показала свою востребованность и эффективность. Работу ОДКБ можно улучшить, оптимизировав сроки реагирования на кризисные ситуации.