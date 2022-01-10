Переворот, готовившийся годами. Главное из выступления Токаева на саммите ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник назвал беспорядки, вспыхнувшие в стране в начале января, попыткой государственного переворота, которая координировалась из единого центра и готовилась, возможно, годы.

По его словам, в атаках на учреждения власти участвовали террористы, в том числе иностранные боевики, что и заставило обратиться за помощью к ОДКБ.

ТАСС собрал основные заявления президента Казахстана о том, как страна боролась с самым тяжелым кризисом за 30 лет.

О кризисе

"За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости".

Сейчас властям удалось восстановить конституционный порядок.

О подготовке беспорядков

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три - покажет следствие".

Беспорядки были попыткой госпереворота, они начались "как по единой команде". Бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой, действовали с собой жестокостью, отрубив головы двум военнослужащим. Погибли 16 силовиков, а число погибших гражданских еще предстоит установить.

В беспорядках принимали участие террористы, в том числе иностранцы. Доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана будут представлены позднее.

О новом правительстве

"Завтра я внесу в парламент предложения по новому составу правительства, поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере".

Власти Казахстана услышали и выполнили социально-экономические и общественно-политические требования участников акций протеста, предшествовавших беспорядкам.

Об оперативности помощи