В Казахстане проходит день траура по погибшим в массовых беспорядках

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Вторая неделя января началась в Казахстане с траура по погибшим в результате массовых беспорядков, которые охватили страну с начала года. Точное число жертв пока не известно, счет пострадавших идет на тысячи. Власти заняты окончательной стабилизацией обстановки, силовики в отдельных регионах все еще проводят точечные задержания зачинщиков беспорядков, а понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил днем траура.

В столице о нем напоминают лишь приспущенные флаги на зданиях официальных учреждений и в штаб-квартирах крупных СМИ. В целом в городе спокойно. По свидетельству корреспондента ТАСС, на дорогах, как и в обычные дни, много автомобилей, курсирует в штатном режиме общественный транспорт. Пешеходов мало, поскольку суровый климат в Нур-Султане делает пребывание на улице сейчас невыносимым, и горожане стараются не покидать помещений без необходимости.

Ограничения, связанные с введением траура, распространяются на интернет и СМИ. Еще накануне Министерство информации и общественного развития Казахстана распространило рекомендации по работе СМИ. В частности, им было предписано воздержаться в этот день от развлекательных и рекламных материалов.

С самого утра, а в некоторых случаях даже с вечера, сайты министерств и ведомств сменили картинку на черно-белую, СМИ выставили в интернете черно-белые логотипы. В эфире гостелеканала "Хабар-24" заставка между сюжетами идет без музыкального сопровождения. Никаких развлекательных программ в эфире телеканалов нет, рекламные ролики тоже не показывают.

Случаи введения траура в Казахстане

За время независимости Казахстана общенациональный траур объявлен в стране в одиннадцатый раз. В прошлый раз подобное произошло летом 2021 года после трагедии в Жамбылской области. В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Пострадали около 100 человек, 17 погибли, один человек пропал без вести. 29 августа в стране было объявлено днем общенационального траура.

13 июля 2020 года траур был объявлен в память об умерших от осложнений коронавирусной инфекции. К тому моменту в стране было подтверждено более 260 летальных случаев. Сейчас этот показатель превышает 5 тыс.

Еще одна трагедия произошла в 2019 году. 27 декабря самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, второй пилот умер спустя месяц. 28 декабря было объявлено днем траура.

До этого траур объявлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В частности, таким днем стало 9 июня 2016 года - в память о погибших в результате нападения террористов на магазины и воинскую часть в Актобе. Тогда погибли восемь человек, в том числе трое военных. Дважды Назарбаев объявлял траур после авиакатастроф: 31 января 2013 года из-за гибели 21 человека при крушении самолета Challenger-200 близ Алма-Аты и 27 декабря 2012 года после того, как в Шымкенте разбился Ан-72 с пограничниками на борту. Тогда погибли 27 человек.

В том же 2012 году, 5 июня, национальный траур был объявлен из-за трагедии на пограничном посту "Арканкерген" на границе с Китаем. 28 мая застава перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что она сожжена, а 14 пограничников и егерь убиты. В живых остался лишь один солдат - Владислав Челах. Он сознался в убийстве, однако потом отказался от своих слов, заявив, что они были сказаны под давлением. В декабре 2012 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Также траур вводили после прорыва плотины в Кызылагаше в марте 2010 года - в память о 45 погибших, среди которых было 11 детей. А в 2008 и 2006 годах произошли взрывы метана в шахтах в Карагандинской области - погибли 30 и 41 человек. И в обоих случаях вводился общенациональный траур.