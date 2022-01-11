Премьер-министр Саксонии заявил, что США срывали "Северный поток - 2" из своих интересов

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германия испытывает зависимость от российского газа, это нужно учитывать при критике "Северного потока - 2". Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", которое опубликовано в понедельник.

"В последние месяцы мы все сильно были заняты "Северным потоком - 2" - проект, который срывали американцы из своих энергетических, политических интересов, а некоторые партии в Германии критикуют до сих пор, - сказал он. - Я считаю это неверным. С одной стороны нужно видеть экономические интересы Америки, а с другой, что мы зависим от российского газа".

"Северный поток - 2"

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. Газопровод, по его словам, готов к работе. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.