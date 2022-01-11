В Сеуле считают, что Пхеньян мог запустить баллистическую ракету в рамках военных учений

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Запущенная КНДР во вторник ракета была, предположительно, баллистической, а ее пуск состоялся в ходе одного из этапов зимних учений Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

"11 января в 07:27 утра по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов Северной Кореи произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Восточного (Японского) моря. Южнокорейские военные совместно с американскими коллегами пытаются определить дальность, высоту и другие характеристики полета ракеты, которая могла быть запущена в рамках зимних учений северокорейских войск", - отмечается в сообщении. КНШ указывает, что в Сеуле также "внимательно следят за передвижениями северокорейских военных".

Ранее в ООН США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также осудили произведенный КНДР 5 января ракетный запуск, назвав его "явным нарушением резолюций СБ ООН".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В то же время южнокорейские эксперты считают это заявление преувеличением, отмечая, что у Пхеньяна пока нет технологий для создания такого оружия.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.