Посол США в РФ считает продуктивными состоявшиеся в Женеве консультации по безопасности

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Дипломат также опроверг утверждение, что переговоры являются провалом. "Нет, совершенно не так, - подчеркнул Салливан. - Он [провал] может наступить, однако у меня нет ощущения, что это направление, в котором мы сейчас движемся".

Салливан также заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.

"Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор", - заявил он.

Салливан заявил, что решение о расширении альянса принимается только участниками НАТО и страной, стремящейся вступить в объединение, в этом же заключается ответ Запада на предложение Москвы о непринятии в НАТО новых стран-участниц.

"НАТО и принятие новых членов в НАТО - это одна из упомянутых тем. Ее поднимали и президент [России Владимир] Путин, и министр иностранных дел [России Сергей] Лавров, и заместитель министра иностранных дел. Наш ответ, ответ Соединенных Штатов, ответ НАТО заключается в следующем: уже более 70 лет, в случае если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, Североатлантический альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве", - сказал посол.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.