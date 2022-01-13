Замгоссекретаря США обсудила с дипломатами стран НАТО отношения с РФ и тему безопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Госдепартамента.

В ходе встречи курирующий государства Ближнего Востока замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, представитель дипведомства Италии Паскуаль Феррара, генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр и Шерман обязались продолжить американо-европейскую координацию усилий для сдерживания якобы имеющей место "агрессии России против Украины". Они также подчеркнули свою приверженность дипломатическому подходу к решению этого вопроса и призвали Москву к разрядке напряженности.

"Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России на Украину приведет к масштабным последствиям, <...> включая согласованные ограничительные меры экономического характера в отношении Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Заседание СРН, проведенное в Брюсселе 12 января, стало вторым этапом консультаций Москвы и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый, включавший переговоры представителей РФ и США, прошел в Женеве 10 января, а третий состоится в Вене 13 января в рамках ОБСЕ.