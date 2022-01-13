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Родственники погибших в Литве в январе 1991 года подали в суд на Горбачева

В республике отмечают День защитников свободы, ставших жертвами событий 13 января 1991 года

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Родственники четырех человек, погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе, подали в суд на Михаила Горбачева, бывшего тогда президентом СССР и главнокомандующим Вооруженных сил. Об этом в четверг сообщило национальное радио LRT.

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"Гражданский иск в Вильнюсский городской участковый суд содержит доказательства того, что как главнокомандующий Горбачев в январе 1991 года обладал контролем над армией, однако не предпринял ничего, чтобы остановить агрессивные действия военных", - приводит радиостанция доводы авторов обращения в суд. Заявители стремятся, чтобы Горбачев понес ответственность за гибель их близких.

В четверг в Литве отмечают День защитников свободы, чтят память жертв трагических событий 13 января 1991 года. Тогда на сломе коммунистической системы в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. В 2016 году дело о январских событиях было передано в суд, который в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Горбачева.

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