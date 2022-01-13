Токаев: пребывание в Казахстане миротворцев продемонстрировало востребованность ОДКБ

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как авторитетной международной структуры. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров с руководителями стран - членов ОДКБ.

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"Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

По ее данным, президент Казахстана проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся в четверг выводе миротворческого контингента из республики и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения.