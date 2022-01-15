Лукашенко заявил, что вместе с Путиным разработал операцию по привлечению миротворцев ОДКБ

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Об этом в субботу сообщает агентство БелТА .

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главы Минобороны Белоруссии Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сказал он на встрече с белорусскими миротворцами, прибывшим из Казахстана.

Направить миротворцев ОДКБ в Казахстан, где происходили массовые беспорядки, попросил президент страны Касым-Жомарт Токаев. 6 января премьер-министр председательствующей в организации Армении Никол Пашинян сообщил о решении ОДКБ направить силы в Казахстан. В операции участвовали, помимо российского и белорусского, армянский, киргизский и таджикистанский контингент.