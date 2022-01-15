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Протесты в Казахстане

Лукашенко заявил, что вместе с Путиным разработал операцию по привлечению миротворцев ОДКБ

В операции участвовали, помимо российского и белорусского, армянский, киргизский и таджикистанский контингент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА/ТАСС

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Об этом в субботу сообщает агентство БелТА.

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"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главы Минобороны Белоруссии Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сказал он на встрече с белорусскими миротворцами, прибывшим из Казахстана.

Направить миротворцев ОДКБ в Казахстан, где происходили массовые беспорядки, попросил президент страны Касым-Жомарт Токаев. 6 января премьер-министр председательствующей в организации Армении Никол Пашинян сообщил о решении ОДКБ направить силы в Казахстан. В операции участвовали, помимо российского и белорусского, армянский, киргизский и таджикистанский контингент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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