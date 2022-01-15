Бывшего вице-министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны [бывший] вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении Карагаева постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее в субботу правительство Казахстана приняло решение освободить его от должности вице-министра энергетики.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.