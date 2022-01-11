Новое правительство и грядущие реформы. Политические итоги беспорядков в Казахстане

Так, новому кабмину поручили разработать комплекс мер по контролю уровня инфляции, а также в течение двух месяцев принять программу повышения доходов населения

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. После стабилизации обстановки в Казахстане, где в начале года вспыхнули массовые беспорядки, президент страны Касым-Жомарт Токаев огласил политические выводы, сделанные властями. Во вторник глава государства назначил нового премьер-министра страны, утвердил состав правительства и анонсировал проведение серьезных реформ. Новый премьер Рано утром стало известно о назначении нового главы правительства, прежнее было отправлено в отставку 5 января на фоне набирающих обороты акций протеста. Премьером стал 49-летний Алихан Смаилов, который с мая 2020 года занимал должность первого заместителя премьер-министра, а ранее успел поработать министром финансов и помощником президента. Новому премьеру поручено в течение трех недель разработать программу действий правительства на 2022 год.

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По закону у него было 10 дней, чтобы представить президенту предложения о структуре и составе нового правительства, однако в тот же день состав нового кабмина был утвержден. Посты сохранили 10 министров, в том числе глава МИД Мухтар Тлеуберди и руководители силовых ведомств: министр обороны Мурат Бектанов, глава МЧС Юрий Ильин и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Первым вице-премьером назначен Роман Скляр, посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, а также глава МИД и Бахыт Султанов, назначенный также министром торговли и интеграции. Перестановки в кабмине и не только Министром энергетики в новом кабмине стал Болат Акчулаков, занимавший до этого пост директора по управлению активами в Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына". Министерство информации и общественного развития возглавил Аскар Умаров, который ранее был в нем вице-министром. Были повышены до глав министерств еще три вице-министра: Ажар Гиният возглавила Минздрав, Каирбек Ускенбаев - министерство индустрии и инфраструктурного развития, а Алибек Куантыров - министерство национальной экономики. Министром юстиции назначен Канат Мусин, ранее занимавший пост председателя судебной коллегии по административным делам Верховного суда Казахстана. Министерство культуры и спорта возглавил Даурен Абаев, до этого работавший первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана.

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На этом кадровые изменения не закончились. Вскоре после опубликования указа о новом составе правительства появились еще несколько. Токаев уволил первого замглавы администрации президента Даурена Абаева, а также назначил заместителями руководителя своей администрации Аиду Балаеву и Ержана Казыхана, который стал также спецпредставителем президента по международному сотрудничеству. Перестановки произошли и в агентстве по делам государственной службы. Токаев уволил главу ведомства Анару Жаилганову, назначив на ее место заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева. Новым управляющим делами президента, согласно решению главы государства, стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, сменив Ерлана Баттакова. В беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что выбор Токаева указывает, что президент формирует команду из людей, которые будут преданы лично ему. "До 2019 года вся система государственного управления была ориентирована на Назарбаева. Многие представители политического истеблишмента страны до сих пор не признают Токаева в качестве единоличного лидера, поэтому президент Казахстана сталкивается с кадровыми трудностями", - сказал он. Первые поручения В промежутке между назначением премьер-министра и утверждением состава кабмина президент выступил в нижней палате парламента, где сделал выводы из сложившейся ситуации и дал первые поручения новому правительству. Он заявил, что попытка госпереворота в Казахстане, хотя и разрабатывалась профессионалами, провалилась, вывод миротворцев ОДКБ на фоне стабилизации ситуации начнется через два дня, а республику ждут масштабные преобразования.

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