WSJ: несколько стран НАТО обеспокоены идеями США, высказанными на консультациях с Россией

ТАСС, 16 января. Несколько европейских союзников США по Организации Североатлантического договора (НАТО) обеспокоены идеей о взаимном сокращении масштабов военных учений в Черном море, впервые высказанной американской стороной на консультациях с РФ в Женеве. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов альянса.

По ее данным, беспокойство было вызвано тем, что ранее идея о сокращении масштабов военных учений не выдвигалась на обсуждение среди стран - членов НАТО. Более того, некоторые из союзников узнали об этом из СМИ в материалах с брифинга первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров с российскими коллегами в Женеве.

Как сообщают источники издания, страны НАТО также хотели бы, чтобы США внесли ясность в предложение вновь ввести ограничения на использование ракет средней дальности. США и НАТО заявили, что не делали предложений российской стороне, а лишь высказали идеи, уточняет газета. "Если что-то и будет превращаться в конкретные предложения, а тем более в конкретные договоренности, это будет подробно обсуждаться с союзниками", - приводит издание слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование в 2019 году после приостановки Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках этого соглашения. При этом президент России Владимир Путин поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ, на котором также рассматривались упомянутые предложения.