Сессия Европарламента в Страсбурге открылась церемонией в память о спикере Давиде Сассоли

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Сессия Европарламента (ЕП) открылась в понедельник вечером церемонией в память о спикере Давиде Сассоли, умершем 11 января в возрасте 65 лет. Трансляция велась на сайте Европарламента.

Слово о политике, возглавлявшем Европарламент более двух лет, произнес глава Евросовета Шарль Мишель. "Давид Сассоли начинал свой путь как журналист, продолжил его как политик, но он всюду следовал своей цели сделать мир более справедливым", - отметил он. Мишель выразил соболезнования присутствовавшим в зале родным Сассоли, его коллегам и всему народу Италии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон особо подчеркнул самоотверженную работу председателя Европарламента в период пандемии. "Несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, он сумел сохранить активность парламента в это сложное время", - сказал французский лидер. "Он оставался поборником солидарности и консенсуса. Давид Сассоли был безраздельно предан европейским ценностям", - отметил Макрон.

Долг памяти спикеру отдали главы всех партийных групп Европарламента. Сассоли умер в больнице итальянского города Авиано. Причиной смерти итальянского политика стали тяжелые осложнения, связанные с дисфункцией иммунной системы. Сассоли, представлявший Демократическую партию, возглавлял Европарламент с лета 2019 года. Его мандат должен был закончиться во второй половине января.

Как следует из полученной ТАСС рабочей повестки сессии, выборы нового председателя Европарламента запланированы на вторник. Основным претендентом на вакантное место спикера в кулуарах ассамблеи считают депутата от Мальты Роберту Метсолу, исполняющую эти обязанности после смерти Сассоли. Полномочия главы Европарламента временно перешли к ней как к первому заместителю председателя. Она входит в состав Европейской народной партии (парламентской группы, объединяющей христианско-демократические и консервативные политические движения).

Вместе с ней на позицию председателя претендуют заместитель руководителя группы "Зеленых" в Европарламенте Алис Ба Кунке (Швеция), возглавлявшая ранее шведское министерство культуры, а также представительница "Европейских левых" Сира Рего (Испания) и депутат Косма Злотовский (Польша), входящий в состав фракции "Европейских консерваторов и реформистов". Ожидается, что итоги голосования станут известны не ранее 20:30 мск.