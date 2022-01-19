Помощник Байдена заявил, что США готовы продолжать встречи с РФ по вопросам безопасности

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы продолжать переговоры с РФ по вопросам безопасности и считают, что в этой сфере существуют возможности достичь прогресса. Об этом заявил во вторник в интервью журналу Foreign Policy помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Мы готовы, если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели, и мы готовы продолжать обсуждение", - сказал он.

"С моей точки зрения, существует пространство для прогресса по существу путем дипломатии по критически важным вопросам европейской безопасности, которые заслуживают того, чтобы детально их рассмотреть", - добавил Салливан.

О задержании хакеров

Американская сторона приветствует задержание в России хакеров, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам в Соединенных Штатах, заявил Салливан.

Как он напомнил, ранее президент Джо Байден отмечал, что "атаки с применением вирусов-вымогателей в отношении ключевой инфраструктуры США - это не просто преступление". "Это угроза нашей национальной безопасности и стратегической стабильности. И если это продолжится, мы дадим ответ", - добавил Салливан.

"И мы считаем, что в последние месяцы наблюдалось снижение активности в том, что касается резонансных атак против важнейшей инфраструктуры с применением вирусов-вымогателей. И совсем недавно, в последние несколько дней, мы приветствовали то, что российские власти задержали ряд преступников, связанных с кибератаками против Соединенных Штатов", - подчеркнул помощник главы администрации.

Президенты России Владимир Путин и США Байден договорились на двусторонней встрече в Женеве, состоявшейся 16 июня 2021 года, о том, что Москва и Вашингтон начнут диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве. Байден подчеркнул позднее, что верит в возможность налаживания российско-американского сотрудничества в этом направлении.

На прошлой неделе в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества под названием REvil. Как отметили в ЦОС, основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о главаре преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологических компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.