Салливан: США намерены активизировать помощь Афганистану через гуманитарные организации

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены активизировать поставки гуманитарной помощи в Афганистан, но планируют продолжать делать это через независимые организации, а не напрямую через правительство пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил во вторник в интервью журналу Foreign Policy помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что передача средств в руки независимых организаций и людей, которые способны наладить нормальные поставки продуктов, медикаментов, а также других товаров первой необходимости, является важной ответственностью Соединенных Штатов и всего международного сообщества, и мы активизируем усилия, чтобы выполнить свою роль в этом", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что США продолжают считать недопустимой передачу средств непосредственно "Талибану", поскольку движение "не принимает мер для создания инклюзивного и уважающего права [человека] правительства". "Мы считаем, что необходимо, чтобы мы увидели прогресс в этих сферах", - подчеркнул помощник американского президента.