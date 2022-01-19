МИД КНР выразил категорический протест Словении из-за слов премьера о поддержке Тайваня

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест Словении после слов премьер-министра европейской республики Янеза Янши в "поддержку независимости Тайваня". Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на опасные слова лидера Словении, которые открыто бросают вызов принципу "одного Китая" и поддерживают независимость Тайваня, - отметил Чжао Лицзянь. - Мы были глубоко потрясены и выражаем решительный протест против этого".

Он также напомнил, что принцип "одного Китая" является "общепризнанной нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества, а также политической основой китайско-словенских и китайско-европейских отношений".

17 января Янша в интервью индийскому телеканалу Doordarshan назвал Тайвань "демократической страной". Политик раскритиковал позицию Пекина по Тайваню и сказал, что Любляна планирует открыть тайваньское представительство для укрепления экономического сотрудничества с островом. "Конечно, это будет не на уровне посольства, - сказал Янша. - Это будет на том же уровне, что и во многих странах Европейского союза".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из провинций КНР.