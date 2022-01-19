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Уголовные дела в отношении Петра Порошенко

Порошенко заявил, что решение суда об изъятии паспортов препятствует ему как политику

Решение суда будет обжаловано, указал бывший украинский лидер

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Печерского районного суда Киева относительно меры пресечения ему по делу о поставках донбасского угля будет препятствовать его политической деятельности и будет обжаловано. Ранее суд отпустил экс-главу государства на свободу под личные обязательства являться в суд и в правоохранительные органы и постановил изъять у него паспорта для выезда за границу.

"Это ограничение с учетом того, что у меня сейчас есть приглашение как минимум для тех зарубежных визитов, первый из которых начинается уже двадцать пятого числа <...> Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности", - сказал он после завершения заседания суда. Выступление Порошенко транслировал телеканал "Прямой".

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичУголовные дела в отношении Петра Порошенко
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