Порошенко заявил, что решение суда об изъятии паспортов препятствует ему как политику

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Печерского районного суда Киева относительно меры пресечения ему по делу о поставках донбасского угля будет препятствовать его политической деятельности и будет обжаловано. Ранее суд отпустил экс-главу государства на свободу под личные обязательства являться в суд и в правоохранительные органы и постановил изъять у него паспорта для выезда за границу.

"Это ограничение с учетом того, что у меня сейчас есть приглашение как минимум для тех зарубежных визитов, первый из которых начинается уже двадцать пятого числа <...> Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности", - сказал он после завершения заседания суда. Выступление Порошенко транслировал телеканал "Прямой".