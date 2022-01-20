Премьер Финляндии считает маловероятной подачу заявки в НАТО в срок ее полномочий

ХЕЛЬСИНКИ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает "очень маловероятным", что ее страна решит присоединиться к НАТО в срок полномочий нынешнего финского правительства. Об этом она сообщила в интервью агентству Reuters , опубликованном вечером в среду.

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"У нас много общего, и мы работаем с НАТО, но мы не являемся участником организации и не обсуждали вступление в нее", - сказала она.

"Я бы сказала, что это очень маловероятно", - добавила премьер, отвечая на вопрос о том, может ли заявка быть подана в течение срока полномочий действующего правительства. Следующие выборы в парламент страны запланированы на апрель 2023 года, после чего формируется новый состав кабмина. По словам Марин, в повестке правительства в сфере внешней политики и политики безопасности прописано, что у страны будет опция по вступлению, но подавать заявку и обсуждать это не будут, при этом сохранив такую возможность на будущее.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. По его словам, они "соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности" и они "очень близки к НАТО во многих аспектах". Глава финского МИД Пекка Хаависто, в свою очередь, заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации.

Президент Финляндии Саули Ниинистё указывал, что внешняя политика его страны и политика в сфере безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО.