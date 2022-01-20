Японский премьер заявил, что настроен на построение отношений доверия с президентом России

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида настроен на продвижение вперед переговоров о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил об этом в четверг, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании верхней палаты парламента.

"В ходе телефонного разговора в прошлом году, - сказал премьер, - мы с президентом Путиным подтвердили, что серьезно настроены на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами. Наращивая такие контакты, я намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом России и на основе всех уже достигнутых договоренностей упорно продвигаться к заключению мирного договора".

19 января премьер Кисида также заявил в парламенте, что предметом диалога с Россией являются все острова южной части Курил. Он подчеркнул, что на них распространяется суверенитет Японии. По словам премьера, вопрос об островах требует быстрого решения, и его нельзя оставлять будущим поколениям.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.