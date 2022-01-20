Венгрия надеется, что решение о сертификации "Северного потока - 2" не будет политическим

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Решение по вопросу сертификации "Северного потока - 2" следует принимать на основе имеющихся норм ЕС и профессионального подхода, а не политических оценок. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Есть очень четкие европейские правила, которые должны быть выполнены. Проблема, на мой взгляд, в том, что решение здесь принимается скорее на основе политических, а не профессиональных причин. С "Северным потоком - 2" та же проблема, что со "Спутником V". На это смотрят как на политический проект. Повторю еще раз - для нас как для маленькой европейской страны без собственных источников энергии это никогда не было политической темой, это всегда был вопрос энергетической безопасности".

"Я надеюсь, что немецкие и европейские власти будут принимать решение в этом вопросе на основе профессионализма и имеющихся правил", - добавил Сийярто.