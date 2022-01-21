Лукашенко считает, что к событиям в Казахстане причастны зарубежные спецслужбы

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что за событиями в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы. Такое мнение он выразил в пятницу в беседе с журналистами во время посещения военных объектов в Лунинецком районе (Брестская область).

"Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он считает, что иностранные спецслужбы сделали выводы "из белорусского опыта". "Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы", - сказал Лукашенко. "А там (в Казахстане - прим. ТАСС) работали спецслужбы определенных стран", - добавил он.

Президент заявил, что республика должна извлечь урок из происходивших в начале января в Казахстане событий. "Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы. Хватит всем. Не дай бог, это произойдет у нас. Это главный урок", - сказал Лукашенко.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.