Источник: ЕС пока не согласовал санкции против России на случай агрессии против Украины

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз пока не согласовал санкции, которые он может принять в отношении России в случае гипотетической агрессии против Украины, но "есть несколько вариантов", которые рассматриваются. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Пока нет [единого] предложения о санкциях со стороны верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], рассматривается несколько вариантов", - сказал дипломат. Однако он добавил, что в случае агрессии против Украины сообщество "сможет ввести санкции против России в течение нескольких дней".

По данным собеседника агентства, Евросоюз пока не рассматривает инициативы России в сфере безопасности по существу, считая, что они противоречат принципам безопасности в Европе.