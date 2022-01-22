Глава лейбористов Британии призвал партии страны к единению из-за ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Глава оппозиционной Лейбористской партии Соединенного Королевства Кир Стармер поддержал правительство по вопросу о поставках оружия на Украину, призвав к объединению всех политических силы страны перед лицом нынешнего кризиса.

"Критически важно, чтобы партии в Вестминстере [парламенте] были едины в сопротивлении российской агрессии. Я критически относился к хаосу в самом сердце британского правительства. Но я должен отметить работу министра обороны Бена Уоллеса по этому вопросу. Он напряженно работал над тем, чтобы объединить людей, с моральной чистотой описывал суть российской угрозы и гарантировал, что Великобритания продолжает поддерживать способность Украины защитить себя посредством военной помощи", - сообщил глава основной оппозиционной партии королевства.

"Эти двусторонние меры важны, и если мы серьезно настроены на то, чтобы отразить российскую угрозу, нам необходим более единый подход на международном уровне. Именно поэтому я уверен в том, что это правительство должно выйти вперед и играть лидирующую роль", - добавил Стармер.

Дипломатия и санкции

Лидер лейбористов призвал дать дипломатии шанс, однако также заявил о важности введения санкций в случае, если вторжение на Украину состоится. "Мы должны попробовать дипломатические пути для того, чтобы избежать конфликта. Но требования России, чтобы Украина отказалась от надежд на вступление в НАТО, не должны быть рассмотрены. Никто не предусматривает, чтобы британские или союзнические войска были втянуты в войну. Но мы должны работать вместе с союзниками, используя наши коллективные возможности, включая санкции, чтобы продемонстрировать России, что у действий, которые она предпринимает, будут последствия", - заявил Стармер.

Само же поведение России он назвал "прямой угрозой антиимпериалистическому принципу, согласно которому суверенные нации свободны в выборе своих союзников и образа жизни". "Недостаточно, чтобы западные политики говорили о важности наших ценностей. Когда их подвергают проверке, мы обязаны поддержать наших союзников", - заметил лидер лейбористов.

Какое оружие поставили британцы

17 января британский министр обороны заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.

Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать военнослужащих республики обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ предполагают, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.