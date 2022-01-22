В Киев прибыл самолет с американским оружием

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн доставлен на Украину. Об этом в субботу сообщила пресс-служба посольства США на Украине.

"Первая партия по программе поддержки, недавно принятой президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Это груз военной помощи весом около 200 тыс. фунтов (90 тонн), в том числе включает боеприпасы для защитников Украины на передовой", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Twitter.

В посольстве отметили, что прошлом году США предоставили Украине военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года страна в этих целях получила $2,7 млрд. Кроме того, подчеркнута готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг подтвердил информацию западных СМИ, что Киев получит от Вашингтона военную помощь на $200 млн. Он отмечал, что суммарно в прошлом году страна получила от США на эти цели $650 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам министра, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью".