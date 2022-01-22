В Баварии считают, что отключение РФ от SWIFT или отказ от "Севпотока - 2" навредят ФРГ

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Новые санкционные угрозы в адрес России могут ударить и по Германии, ограничительные меры малоэффективны. Об этом заявил премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , которое опубликовано в субботу.

"Постоянные угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно в малой степени эффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую вредят и нам. Например, отключение России от системы SWIFT. Отказ от газопровода "Северный поток - 2" или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны", - сказал он.

По его словам, Запад должен поддерживать диалог с Россией. Он напомнил, что у НАТО есть обязательства по защите своих членов. "Но это не касается Украины, это не случай для НАТО. Нужно определить стратегию, которая это будет учитывать и одновременно защищать территориальную целостность Украины. Россия - сложный партнер, но не враг Европы, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ. При этом ясно, что Россия - не региональная страна. Россия остается крупной державой", - сказал политик.

По его словам, Запад должен оставаться в диалоге с Москвой.